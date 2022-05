Sechs Forschungsteams in ganz Deutschland sollen in Zukunft bessere Daten-Modelle über die Ausbreitung schwerer Infektionskrankheiten wie etwa bei Corona, oder auch Grippe oder Aids erstellen. Ziel sind genauere Berechnungen, um die Dynamik der Krankheiten wie Covid-19 zu erkennen und die Effekte von Eindämmungsmaßnahmen abschätzen zu können. Die Koordination der Forschung liegt in den Händen der Unimedizin Halle.

Neue Programme für wissenschaftlichen Nachwuchs

Prof. Alexander Kuhlmann betreut die neue Koordinationsstelle in Halle. Bildrechte: MLU/Universitätsklinikum Halle Eigene Forschung ist dafür in Halle allerdings nicht geplant. Hier geht es um den interdisziplinären wissenschaftlichen Austausch zwischen den Forschungsverbünden, das Datenmanagement und die Verbreitung des neu erworbenen Wissens. Neben dem Austausch der Arbeitsmethoden und –Ergebnisse ist Halles Schwerpunkt "die Ausbildung von jungen Modellier:innen in Deutschland mit der Entwicklung von gemeinsamen Lehr- und Fortbildungsprogrammen zu fördern", so Dr. Alexander Kuhlmann, der in Halle die Juniorprofessur für Gesundheitsökonomie/Versorgungsforschung innehat und das Projekt betreut.

Mehr Verständnis in der Bevölkerung