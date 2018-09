Wissenschaftler Ashwin Vasavada vor Mars-Roboter Bildrechte: nasa.gov

Der jetzige Standpunkt des Marsroboters zeigt nach Angaben des Rover-Projekt-Betreuers Ashwin Vasavada, dass der Grat kein Monolith ist, sondern dass der Gesteinshang aus verschiedenen Bereichen mit sehr unterschiedlichen Farbgebungen besteht. Einige sind Vasavada zufolge mit bloßem Auge zu erkennen, andere zeigen sich erst bei Betrachtung mit Infrarot-Technik. Möglicherweise bedeuten die verschiedenen Farben, dass das Gestein des Hanges verschieden hart ist. Anhand von pulverisierten Gesteinsproben soll Curiosity das in seinem Inneren analysieren: So ließe sich dann auch erklären, was den Grat so widerstandsfähig gegen Erosionen durch Wind macht.