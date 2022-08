Der Stromspeicher besteht aus einem kleinen Streifen Papier, auf dem spezielle Arten von Tinte aufgetragen sind. Dazu wurde Kochsalz auf dem Streifen verteilt und das kürzere Ende in Wachs getaucht. Eine Art der Tinte beinhaltet Graphitflocken, die als Kathode, also negatives Ende der Batterie dienen. Als positives Ende (Anode) fungiert eine andere Tinte, die Zinkpulver enthält. Eine dritte Tinte verbindet das positive und negative Ende mit zwei Drähten, die am gewachsten Ende angebracht sind.



Wenn nun Wasser aufgebracht wird, löst sich das Salz auf dem Papier auf und gibt Ionen frei, die wiederum die Batterie aktivieren, indem sie sich verteilen und am negativen Ende Elektronen freisetzen. Sobald die Drähte an ein elektronisches Gerät angeschlossen werden, schließt sich der Kreislauf und die Elektronen können vom negativen zum positiven Ende gelangen und schließlich an den Sauerstoff der umgebenden Luft übertragen werden.



Dabei ist die neuartige Batterie durch die Verwendung von Papier und Zink biologisch viel besser abbaubar als etwa Lithium-Ionen-Akkus. In Zukunft könnte die Umweltverträglichkeit noch durch eine Verringerung des Zinkanteils gesteigert werden, woran die Forschenden gerade arbeiten. So oder so dürfte es noch eine ganze Weile dauern, bis dieser Batterievariante Marktreife erlangt.