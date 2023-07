Wegen der hohen Temperaturen und vor allem der Trockenheit würden in einem Jahr bis zu drei Generationen der Schädlingskäfer schlüpfen. Die epidemische Lage steht in direktem Zusammenhang mit dem Klimawandel und betrifft mit dem Buchdrucker-Borkenkäfer vor allem die durch die neuen klimatischen Bedingungen ohnehin geschwächte Fichte, die eigentlich an kühlere Regionen angepasst ist.