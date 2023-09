Die Zahl neuer Corona-Infektionen steigt seit einigen Wochen wieder. Wie viele Menschen in Deutschland derzeit aber an Sars-CoV-2 erkrankt sind, darüber können Fachleute nur Schätzungen abgeben. Die 5.102 gemeldeten Fälle in der Woche bis zum 3. September dürften nur die Spitze eines Eisbergs sein, denn einen PCR-Test zum Nachweis des Virus wird nur noch selten durchgeführt, etwa bei Patienten im Krankenhaus, die Symptome einer Infektion zeigen oder in den ausgewählten Hausarztpraxen des Sentinelsystems des Robert Koch-Instituts.