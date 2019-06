LEDs heißen auf Deutsch Leuchtdiode, wobei LED die Abkürzung für light-emitting diode ist, also eine Diode die Licht ausstrahlt. (Dioden sind im Übrigen Elektrobauteile, die Strom nur in eine Richtung durchlassen.) Wer mit einem Elektrobaukasten als Kind gespielt hat, kennt die kleinen Birnchen mit den langen Drahtbeinen. LEDs sind über die Jahre heller geworden, sodass sie seit zwanzig Jahren auch als Leuchtmittel eingesetzt werden können. Videoleinwände basieren auf LEDs. Für kleinere Bildschirme eignen sich Flüssigkristallanzeigen, also LCDs – die einfachste Form steckt im Taschenrechner. Bei Computerbildschirmen, Fernsehern und Handysdisplays sorgen LEDs für die notwendige Hintergrundbeleuchtung, sie stellen aber nicht das Bild dar. Auch QLED-Bildschirme, die bei manchen Fernsehern eingesetzt werden, sind LCD-Bildschirme. Sie können durch durch das Zwischenschalten sogenannter Quantum Dots nahezu jede erdenkliche Farbe darstellen. OLEDs, organische Leuchtdioden, können von selbst in verschiedenen Farben leuchten, die Farbe kann elektrisch gesteuert werden. Sie sind flach und biegsam und damit besonders flexibel im Einsatz. OLED-Displays zeigen ein echtes Schwarz (also "Licht aus") und verbrauchen weniger Strom.