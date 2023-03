Zhang und ihr Team konnten durch die neue Methode nun zeigen, dass die Elektronen stattdessen durch die Chinonen-Moleküle abgeschieden werden und damit theoretisch auf einfache Weise genutzt werden könnten. "Viele Wissenschaftler haben versucht, die Elektronen an einem früheren Punkt der Photosynthese zu gewinnen, aber sie sagten, es sei nicht möglich, weil die Energie so tief im Proteingerüst vergraben ist", so Zhang. "Die Tatsache, dass wir sie in einem früheren Prozess stehlen können, ist verblüffend. Zuerst dachten wir, wir hätten einen Fehler gemacht: Es dauerte eine Weile, bis wir uns davon überzeugen konnten, dass wir es geschafft hatten."