Forscher haben bereits einige beunruhigende Eigenschaften festgestellt. So ist das Erbgut von B.1.1.529 offenbar erneut an sehr vielen Stellen mutiert. Unter anderem am Spike-Protein und dort an der sogenannten Rezeptorbindungsdomäne gibt es zahlreiche Veränderungen. Die könnten wie schon bei der Beta-Variante B.1.351 dafür sorgen, dass Antikörper schlechter an den Viren binden und daher den bestehenden Immunschutz einschränken. Mittlerweile hat auch die Weltgesundheitsorganisation WHO die neue Mutante als sogenannte "besorgniserregende Variante" eingestuft.