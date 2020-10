Projekt "JuBot" Neue Roboter-Generation soll Senioren im Alltag helfen

Die JuBot-Roboter sollen dabei durch Interaktion mit den Menschen fortlaufend lernen, erklärt der Koordinator des Projekts, Prof. Tamim Asfour. Die von ihm mitentwickelten Roboter namens ARMAR können nach Angaben des KIT schon komplexe Aufgaben in einer Küchenumgebung ausführen, von Menschen lernen und mit ihnen mit Hilfe von natürlicher Sprache interagieren. Beim Ansatz der Karlsruher Forschenden soll der Mensch klar im Fokus stehen. Dafür werden die Roboter zunächst in einem Mensch-Roboter-Apartment am KIT trainiert und später in einem Karlsruher Seniorenzentrum erprobt.