Einen großen Anteil an der Entdeckung der Nazca-Linien hatte die Dresdner Wissenschaftlerin Maria Reiche. Sie wandert Anfang der 1930er-Jahre nach Peru aus und forscht 40 Jahre lang über die geheimnisvollen Linien der frühen Kulturen Perus. Reiche lebt für ihre Forschung und zieht dafür aus der Stadt Nazca in eine Hütte ohne Wasser und Strom am Rande der Wüste. Bei ihren Forschungen wird sie schließlich sogar von der peruanischen Luftwaffe unterstützt, die ihr für Luftaufnahmen mehrere Flüge über das Gebiet ermöglicht. Bis heute ist ihre Theorie, dass es sich bei den Linien um eine große astronomische Kalenderanlage handelt, nicht bewiesen.

Maria Reiche, die unter anderem Mathematik, Physik und Geographie in Dresden, Leipzig und Hamburg studierte, wurde in Peru zunächst als die exzentrische "Gringa, die die Wüste mit einem Besen kehrt" bekannt. Für ihre wissenschaftlichen Verdienste wurde sie später mit den höchsten Preisen des Landes geehrt und 1984 auch in Deutschland mit dem Bundesverdienstkreuz der 1. Klasse. Peru machte nach ihrem Tod am 8. Juni 1998 den Tag zu einem nationalen Feiertag; in Lima, wo Reiche schließlich auch starb, ist ein Stadtpark nach der sächsischen Wissenschaftlerin benannt.