Kernstück ihrer zwei entwickelten Geräte ist eine etwa ein mal ein Zentimeter große, viereckige Schale, in der das parfümierte Paraffinwachs liegt. In der Mitte der Schale befindet sich ein Heizwiderstand, der über einen Minicomputer angesteuert werden kann und der das Erhitzen des Paraffinwachses auf eine bestimmte Temperatur in anderthalb Sekunden ermöglicht; die Geruchserzeugung geschieht also nahezu in Echtzeit. Wenn das System über einen Beschleunigungssensor registriert, dass der Nutzer eine virtuelle Blume zu seiner Nase hinführt, kann es die Freisetzung des entsprechenden Dufts durch Erhitzen bewirken.