Dass Insekten in Bernsteintropfen überdauern, wissen wir alle spätestens seit Jurassic Park. Aber jetzt eröffnet sich für Paläontologen ein ganz neues Fenster viel weiter in die Vergangenheit, und das ist Koprolith, versteinerte Exkremente, auch Kotstein genannt. In solchen versteinerten Kotresten, die vermutlich vom Ursaurier Silesaurus opolensis stammen, fand ein internationales Forscherteam, an dem auch der Evolutionsbiologe Prof. Dr. Rolf Beutel von der Uni Jena beteiligt war, eine neue Käferart. Triamyxa coprolithica, wie das winzige Insekt in Anlehnung an seinen Fundort, das Zeitalter (Trias) und die Unterordnung (Myxophaga) heißt, ist das erste Insekt überhaupt, das aus fossilem Kot beschrieben wurde.