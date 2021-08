Das haben die Forschenden aus Cambridge um Dr. Nikku Madhusudhan nun offenbar anhand des Mini-Neptuns K2-18b widerlegt. Denn die Bedingungen dort könnten Leben möglich machen, wie ihre Studie ergab, die im "Astrophysical Journal" veröffentlicht wurde. Demnach können "hyzeanische Planeten" bis zu 2,6 Mal so groß wie die Erde sein und eine Temperatur von bis 200 Grad Celsius in der Atmopshäre haben - aber die Bedingungen in ihren Ozeanen dennoch das Leben von Mikroben wie auf der Erde ermöglichen.



"Hyzeanische Planeten eröffnen uns ganz neue Möglichkeiten bei der Suche nach Leben da draußen", erklärt Dr. Madhusudhan. Denn solche Himmelskörper sind bei den bisher entdeckten Exoplaneten in der Mehrzahl, wurden aber im Gegensatz zu den Super-Erden noch nicht eingehend untersucht. Dabei fahnden die Forschenden vor allem nach sogenannten Biomarkern wie Methylchlorid oder Dimethylsulfid, die auf Leben auf Planeten hindeuten können, die nicht so eine sauerstoffreiche Atmosphäre wie die Erde haben. Dass man sich zuvor besonders auf die Super-Erden konzentriert habe, sei für den Beginn der Suche sinnvoll gewesen, betont Dr. Madhusudhan: "Aber wir denken, dass die hyzeanischen Planeten nun eine bessere Chance bieten, Spuren von Biosignaturen zu finden."



Das Ensemble an Planeten, das die Wissenschaftler aus Cambridge als hyzeanisch ausgemacht haben, soll nun eingehender mit dem James Webb Space Telescope (JWST) untersucht werden, das Ende dieses Jahres endlich seinen Dienst aufnehmen soll. Diese Himmelskörper befinden sich alle im Sonnensystem eines sogenannten Roten Zwergs und sind für astronomische Verhältnisse mit 35 bis 150 Lichtjahren nicht weit entfernt. Dazu gehört auch K2-18b, der mit dem Teleskop hinsichtlich möglicher Biomarker abgesucht werden soll. "Falls wir dort eine Biosignatur finden sollten, würde das unser Verständnis von Leben im Universum völlig verändern", erläutert Nikku Madhusudhan.