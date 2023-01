Die Expansionsmikroskopie ermöglicht Nanoimaging, also die Visualisierung von kleinsten Strukturen. Dabei kommt es nicht in erster Linie auf die Leistungsfähigkeit des Mikroskops an, sondern auf das Verfahren, mit dem die biologischen Proben aufbereitet werden, um detaillierte Einblicke zu erlangen. Die Proben werden dabei in ein quellfähiges Hydrogel eingebettet und homogen ausgedehnt, so dass der Abstand zwischen den Molekülen größer wird und diese dann in vergrößerter Auflösung beobachtet werden können. Jetzt ist die Expansionsmikroskopie einen großen Schritt vorangekommen, um noch bessere Bilder zu liefern.



Bisher erforderten die Expansionsmikroskopie-Protokolle die vorherige chemische Behandlung der Proben, damit sie sich mit dem Gel verbinden. Doch dadurch gehen auch Informationen verloren, die für Gesamtzusammenhänge wichtig sein könnten.



Eine neue Strategie namens "Magnify", die vom Zhao Biophotonics Lab der Carnegie Mellon University in Pittsburgh entwickelt wurde, verzichtet auf die chemische Behandlung zur Verankerung der Proben. Hier wird ein neuartiges mechanisch stabiles Gel verwendet, das Nukleinsäuren, Proteine und Lipide festhält. So bleiben die Moleküle intakt, und es können mehrere Arten von Biomolekülen in einer einzigen Probe markiert werden. "Magnify" erhöht die Expansionsrate um 11-fache linear oder das ~1.300-fache des ursprünglichen Volumens. Die Methode ist auf eine Vielzahl von Probenpräparaten und Gewebetypen anwendbar und kann mit Standardmikroskopen angewendet werden.