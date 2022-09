Es war nur eine Frage der Zeit: In Europa ist wieder eine neue Virusvariante von Sars-CoV-2 aufgetaucht, berichtet der Wiener Molekularbiologe Ulrich Elling im sozialen Netzwerk Twitter. BJ.1 unterscheidet sich im Vergleich zur bereits abklingenden BA.5 Variante an zehn Stellen am Spikeprotein und an sieben Stellen an der N-Terminal-Domäne. Beide Stellen sind Angriffspunkte von Antikörpern, die durch Impfungen oder überstandene Infektionen gebildet werden. Laut Elling ist das ein deutlicher Hinweis darauf, dass die von der BA.2 Linie abstammende Variante BJ.1 erneut zuvor erworbene Immunität teilweise umgehen kann.