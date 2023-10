Die tropischen Regionen unseres Planeten sind wahre Hotspots für die Artenvielfalt. Aber wenn es um konkrete Bestandszahlen oder das Vorkommen bestimmter Pflanzenarten in diesen Regionen geht, fehlt häufig eine breite Datenbasis. Eine aktuelle Studie unter Leitung des Deutschen Zentrums für Biodiversitätsforschung (iDiv) zeigt nun am Beispiel Bangladeschs, wie Facebook-Daten einen wichtigen Beitrag zur Erfassung der Artenvielfalt leisten können. Mit den Erkenntnissen lässt sich auch der Schutz seltener Tier- und Pflanzenarten in den entsprechenden Regionen verbessern.