Corona hat uns trotz sommerlicher Temperaturen und Urlaubsfeeling noch immer im Griff. Die Zahlen steigen weiterhin an und die Omikron-Variante ist schuld an dieser Miesere. Allein gestern (20.07.2022) wurden laut RKI 87.332 neue Corona-Fälle in Deutschland gemeldet. Expertinnen und Experten raten daher bestimmten Personengruppen zu einem weiteren Impf-Booster.

In Deutschland rät die Ständige Impfkommission (STIKO) Personen über 70 Jahren, Bewohnerinnen und Bewohnern in Alten- und Pflegeheimen und Menschen mit Immunschwächekrankheiten ab 5 Jahren eine vierte Impfung. Das Immunsystem älterer Menschen brauche sehr viel länger, um einen ausreichenden Schutz aufzubauen und die Immunität nehme schneller wieder ab. Zudem sei die Gefahr besonders hoch, dass diese Personengruppen bei einer COVID-Erkrankung einen schweren oder gar tödlichen Verlauf zu erleiden. Bisher wurde davon ausgegangen, dass eine Booster-Impfung für alle anderen Personengruppen noch nicht nötig oder sinnvoll ist und auf den Omikron-angepassten Impfstoff gewartet werden sollte.

Die Empfehlung der EU lautet aber, dass sich auch Menschen über 60 Jahre und vulnerable Gruppen eine zweite Booster-Impfung abholen sollen. Denn in Bezug auf die Einweisungen in Krankenhäuser und die Belegung von Intensivstationen gehe der Trend laut European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) in mehreren Ländern nach oben. Das Warten auf den angepassten Impfstoff, der voraussichtlich erst im Herbst kommt, dauert zu lang und die vulnerablen Gruppen bräuchten jetzt einen zusätzlichen Schutz.