Bei den im Krankenhaus behandelten, schwer Erkrankten liege die Rate mit 50 bis 70 Prozent noch deutlich höher. Bei den Geimpften sei sie mit zehn bis 12 Prozent am niedrigsten. Damit schätzt die Arbeit die Quote deutlich höher ein, als vorangegangene Studien aus einzelnen Ländern wie Großbritannien. Dort erkrankten seit Beginn der Omikron-Variante nur noch 4,4 Prozent der Corona-Patienten auch an Long Covid, so britische Statistiker. Allerdings war die Impfkampagne dort mit hochwirksamen Impfstoffen sehr früh sehr erfolgreich. Das gilt nicht für alle Weltregionen.