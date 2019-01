Doch was wäre die Alternative? Zum Beispiel ein Modell mit einer Extradimension in der Form eines "dynamisches Objekts, das in einen höherdimensionalen Raum eingebettet ist". Das schreiben Forscher der Universität Uppsala in einem Artikel, der jetzt in Physical Review Letters veröffentlicht wurde. In einer Mitteilung der Universität erklären sie das so: "Unser Universum reitet auf einer expandierenden Blase in einer zusätzlichen Dimension."