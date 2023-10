Wer schon einmal bei einer Mammographie war, weiß es: die Untersuchung ist relativ aufwendig, die Geräte sind groß und sperrig, fast beängstigend und nur bei Fachärzten zu finden. In Ballungsräumen mit guter Gesundheitsversorgung stellt das alles kein großes Problem dar, in ländlichen Gebieten, in denen meist keine Fachzentren zu finden sind, hingegen schon. Wenn der Termin für die anstehende Mammographie in die nächste Stadt führt und Termine rar sind, steigt die Hürde für viele Frauen sich regelmäßig vorsorglich untersuchen zu lassen.

Eine Mammographier erfordert bisher aufwendige Technik. Bildrechte: IMAGO/Russian Look

Forscherinnen und Forscher in den USA haben deshalb ein tragbares Ultraschallgerät entwickelt, dass genau diese Hürde überwinden soll. Es sieht aus wie eine futuristische BH-Hälfte, bestehend aus einem metallischen Wabenmuster. Das so genannte cUSBr-Patch, abgekürzt für “anpassbares Ultraschall-Brustpflaster", wird über Magnete an einen speziellen BH angehängt. In die verschiedenen Waben kann dann ein Mini-Ultraschallkopf montiert werden, wo er großflächige Scans anfertigt und das Brustgewebe aus mehreren Winkeln abbildet.

In der Fachzeitschrift Science Advances beschreibt das Team des Massachusetts Institute of Technology (MIT), wie das Gerät Ultraschallbilder mit einer Auflösung aufnehmen kann, die mit denen in medizinischen Zentren und Krankenhäusern vergleichbar ist.

Mit den Ultraschall-BHs könnten Frauen früher und öfter ihre Brust auf Tumore untersuchen

Das Forscherteam will damit vor allem der Gefahr von sogenannten Intervallkarzinomen vorbeugen, die zwischen regelmäßigen Mammografien zu wuchern beginnen. Die Projektleiterin Canan Dagdeviren, Professorin am MIT in Massachusetts hat dabei ein erklärtes Ziel: “Mein Ziel ist es, die Menschen zu erreichen, bei denen die Wahrscheinlichkeit, an Intervallkrebs zu erkranken, am größten ist. Mit häufigeren Untersuchungen wollen wir die Überlebensrate auf bis zu 98 Prozent erhöhen."

In Deutschland wird laut der Deutschen Krebsgesellschaft ungefähr 69.000-mal im Jahr die Diagnose „Mammakarzinom“ also Brustkrebs gestellt. Zusätzlich werden jedes Jahr etwa 6.000-mal Vorstufen diagnostiziert. Daniela Schmidt, Host des MDR Wissen Podcast “Meine Challenge” ist eine von ihnen.

2022 bekommt sie die Diagnose - ungewöhnlich früh mit erst 35 Jahren

Für sie beginnt damit eine Reise, die sie in sechs Podcastfolgen dokumentiert hat. “Die Challenge meines Lebens” erzählt den Weg durch die Diagnose Brustkrebs aus Sicht einer Wissenschaftsjournalistin und gleichzeitig auch mit den Augen einer Betroffenen.