Krebs anhand von Bluttests diagnostizieren: Die Idee ist nicht neu. Bisher war jedoch nur eine kleine Zahl an Krebsarten nachweisbar. Oder aber der Test schlug erst in einem späteren Stadium der Erkrankung an.

Auf einem Kongress der Europäischen Gesellschaft für Onkologie haben Forschende heute (11.9.) einen neuen Bluttest vorgestellt, der es ermöglichen soll, über 50 Krebsarten frühzeitig zu diagnostizieren. Er ist in der Lage, Tumor-DNA von gesunder DNA zu unterscheiden und ihren Ursprung im Körper zu lokalisieren. Der Test kann also zum Beispiel erkennen, ob ein Patient an Bauchspeicheldrüsenkrebs oder Lungenkrebs leidet.

Vielversprechende Trefferquote

Die Forschenden haben mehr als 6.000 Personen über 50 Jahren auf Krebs getestet. Bei den Testpersonen war zuvor keine Krebserkrankung bekannt gewesen. Rund ein Prozent der Bluttests fiel positiv aus, zeigte also an, dass Tumor-DNA im Blut der Testpersonen vorhanden ist. Spätere Tests bestätigten, dass ein Drittel dieser positiv getesteten Personen auch tatsächlich an Krebs erkrankt war.

Die Studien-Autorin Dr. Deb Schrag spricht von einer guten Trefferquote. Die Ergebnisse seien ein wichtiger erster Schritt für die Früherkennung von Krebs. Gerade bei Varianten, die in vielen Fällen erst spät entdeckt werden, sei das eine große Chance. Dazu gehören Bauchspeicheldrüsen-, Dünndarm- und Magenkrebs.

Je früher, desto besser

Je früher Krebs entdeckt wird, desto größer sind die Chancen auf Heilung. Denn desto früher kann man mit der Behandlung anfangen und zum Beispiel verhindern, dass sich Metastasen bilden.

Wie früh Krebs entdeckt wird, hängt stark davon ab, wo er sich befindet und wie leicht man ihn entdeckt. Zu den gängigsten Diagnosemethoden gehören Röntgen- und Ultraschalluntersuchungen. Lungen- und Brustkrebs werden so zum Beispiel diagnostiziert. Ob es sich dann aber tatsächlich um Krebs handelt, kann nur durch eine Gewebe- oder Zellprobe festgestellt werden. Unter dem Mikroskop erkennen Fachleute, ob es sich um Tumorzellen handelt und ob sie gut- oder bösartig sind.

Chance bei schwer auffindbaren Tumoren

Bildrechte: IMAGO / Science Photo Library Es gibt aber auch Krebsarten, die durch nicht-invasive Methoden nur schwer zu entdecken sind. Bauchspeicheldrüsenkrebs etwa. Kleine Tumore entdeckt man da häufig nur durch eine Endoskopie. Hinzu kommt, dass beim Bauchspeicheldrüsenkrebs oft erst Beschwerden auftreten, wenn bereits andere Organe betroffen sind.