Die Pandemie hat bereits verschiedene Schnelltests hervorgebracht. Gängig sind aktuell die Antigentests, die bestimmte Eiweiße des Virus erkennen. In Deutschland weniger verbreitet sind Antikörpertests, die Antikörper im Blut von Genesenen erkennen. Beiden Verfahren gemein: Ihre Zuverlässigkeit schwankt und am Ende können sie nur ein Ergebnis ausgeben, das entweder Ja oder Nein lautet. Das gesuchte Molekül ist vorhanden oder nicht.

Forscher Thomas Mortelmans. Bildrechte: Paul Scherrer Institut/Mahir Dzambegovic

Aus der Schweiz kommt nun der Prototyp eines neuen Schnelltests, der weitaus vielfältiger einsetzbar wäre, wenn er Marktreife erlangt. Thomas Mortelmans, Doktorand am Swiss Nanoscience Institute in Basel, hat mit Elektronenstrahl-Lithografie mikroskopisch kleine Kanäle und Strukturen in eine wenige Zentimeter große Plexiglasplatte gefräst. Eine Probe wird zunächst mit Nanotechnologie-Nachweischemikalien vermengt und dann durch die Kanäle des Tests hindurchgeleitet. Konnten die Nachweischemikalien die gesuchten Zielmoleküle binden, bleiben sie in der Nachweissektion des Tests hängen und liefern so das gesuchte Signal.