Was die Vermarktung angeht, so soll der Impfstoff zunächst in Vietnam eine Notfallzulassung erhalten und verimpft werden. Der vietnamesische Kooperationspartner Vinbiocare hat eine entsprechende Zulassung beantragt und baut aktuell eine Impfstofffabrik in Hanoi auf. Zwar liegt die Impfquote in dem südostasiatischen Land inzwischen bei 80 Prozent. Doch der mRNA-Impfstoff könnte dort und in anderen Teilen der Welt auch für Booster-Impfungen verwendet werden. Eine entsprechende Zusatzstudie mit 2.400 Versuchspersonen ist bereits geplant. Acturus steht nach eigenen Angaben in Austausch mit den Zulassungsbehörden der USA, der EU und dem Vereinigten Königreich.