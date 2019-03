Die Vogelgrippe oder Geflügelpest ist der Schrecken eines jeden Landwirts. Dort, wo das hochansteckende Virus auftritt, sind Hühner, Gänse und Enten in höchster Gefahr. Landwirte sind gezwungen, befallene Bestände zu vernichten. Oder die noch gesunden Tiere wegzusperren. Auch für Züchter und Bauern in Mitteldeutschland ist das eine Ausnahmesituation, sowohl emotional als auch wirtschaftlich.

Hilfe könnte bald von Wissenschaftlern aus Sachsen-Anhalt kommen. Am Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gatersleben wird an einem Impfstoff geforscht, der auch in Notfällen schnell zur Verfügung steht. Die bisherigen Herstellungs-Verfahren dauern etwa ein halbes Jahr. Professor Udo Conrad will mit seinen Kollegen diese Zeit halbieren und kostengünstiger sein.