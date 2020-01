Prof. Arnold Grünweller mit einem Aglaia-Strauch in Borneo. Bildrechte: Sarawak Biodiversity Center

"Leider ist Silvestrol chemisch sehr schwer herzustellen", sagt der Studienleiter Prof. Arnold Grünweller. "Man muss also immer wieder auf die Pflanze zurückgreifen, um die Substanz zu gewinnen."



Allerdings wurde mit CR-31-B schon ein Molekül künstlich hergestellt, dessen chemische Struktur Silvestrol ähnelt. "Es weist jedoch eine weniger komplizierte Struktur auf", erklärt die Co-Autorin der Studie Wiebke Obermann. Die antiviralen Effekte seien jedoch fast identisch und sie wirkten auch gegen Zika- und Lassa- sowie Krim-Kongo-Fieber-Viren.



Von der Zulassung als Medikament sei CR-31-B noch weit entfernt, erläutert Prof. Grünweller. Es wurde aber schon ein ähnliches Molekül in der Krebsmedizin in einer klinischen Studie getestet. Da die gesamte Substanzklasse in Tierstudien nicht toxisch oder mutagen wirkte, dürfte dies die Zulassung von CR-31-B vereinfachen.