Menschen mit Adipositas leiden oft darunter, dass sie kein Sättigungsgefühl haben. Dadurch essen sie immer mehr und nehmen zu. Im Fachmagazin "Diabetes" haben nun Wissenschaftler des Helmholtz Zentrums München (Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt) über den pflanzlichen Wirkstoff Celastrol berichtet, der vielversprechende Ergebnisse zur Gewichtsreduktion bei Mäusen lieferte. Sollte sich dieser Wirkstoff in klinischen Studien beweisen, wäre er eine neue Behandlungsoption bei krankhaftem Übergewicht.

Der pflanzliche Wirkstoff Celastrol lässt sich in Wildfords Dreiflügelfrucht finden - einer Zier- und Kletterpflanze aus Ostasien - und ist in der chinesischen Medizin weit verbreitet. Katrin Pfuhlmann, Doktorandin und Erstautorin der Münchner Studie erklärt die Wirkung des Stoffes so: