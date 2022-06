Es ist ein einmaliger Vorgang in der Geschichte der Mobilität in der Bunderepublik. Für drei Monate darf jeder mit dem 9-Euro-Ticket fast den gesamten Nah- und Regionalverkehr nutzen. Doch was wird davon bleiben? Vermutlich nichts, sagt Verkehrsforscher Andreas Knie. Für den Professor am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung sind das nur Strohfeuereffekte, "Um dauerhaft Menschen aus den Autos in Bus und Bahn zu bringen, reichen drei Monate einfach nicht aus." Aber hinterher wieder zum alten Tarifwirrwarr zurückkehren, ist das realistisch? Ein Zurück zu diesen unübersichtlichen Angeboten, das wird nur schwer gelingen, meint Knie bei MDR AKTUELL. "Insofern könnte ich mir vorstellen, dass das 9-Euro-Ticket so eine Art Anreiz ist, den ÖV grundsätzlich zu reformieren."