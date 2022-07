Das 9-Euro-Ticket wird von den deutschen Bürgerinnen und Bürgern gut angenommen. Kein Wunder. Für so wenig Geld im Regionalverkehr durch Deutschland, ohne auf Tarifzonen achten zu müssen. Großartig. Einfach rein und los. Und was kommt nach dem Sommer? Gehen wir dann einfach "Back to Business"? Also alles wieder zurück auf Normalbetrieb?

Welches Ticket-Modelle kommen danach?

Ideen gibt es schon. So etwa schlägt der Bundesverband der Verbraucherzentralen ein 29-Euro-Ticket vor, der Fahrgastverband Pro Bahn kommt mit einem 365-Euro-Ticket um die Ecke. Welches Folge-Ticket kommt und auch wann es kommt, steht noch nicht fest. Aber es muss etwas kommen, sagt auch Dr. Jan Christian Schlüter von der TU Dresden.

"Wir müssen an diesem Punkt fragen: Was haben wir gelernt aus diesem 9-Euro-Ticket-Experiment? Wir haben gelernt, dass ein Interesse der Bevölkerung am ÖPNV da ist. Jetzt müssen wir schauen, wie wir den ÖPNV verbessern und auch preislich attraktiver gestalten können. Die Politik ist jetzt gefordert, den Leuten ein interessantes Folgeangebot zu machen."

79 Euro pro Monat, das ist nicht gerade wenig. Die Menschen sind also durchaus gewillt für den ÖPNV Geld in die Hand zu nehmen. Noch interessanter wird es, wenn man den Zahlungswillen der Bevölkerung nach Postleitzahlen aufschlüsselt, sagt Schlüter. Hier zeichnet sich nämlich ab, dass Menschen aus mittel- bis dünnbesiedelten Gebieten mehr für den ÖPNV zahlen würden als Menschen aus dem urbanen Raum. Hier liegt der Peak bei mehr als der Hälfte der Befragten zwischen 50 und 150 Euro. Und das obwohl gerade der ländliche Raum im Moment am wenigsten von den Ticket-Modellen profitiert. Denn obwohl sie theoretisch das 9-Euro-Ticket nutzen könnten, können sie es praktisch eben doch nicht, weil einfach das ÖPNV-Angebot fehlt. Salopp gesagt: Ich kann mir zwar ein 9-Euro-Ticket kaufen, aber wenn in meinem Dorf kein Bus vorbeikommt, kann ich mir das auch schenken.

Der Preis allein macht den Kohl auch nicht fett

Günstige Preise allein machen den ÖPNV also nicht unbedingt attraktiver, bzw. nicht für alle Menschen. Deshalb starten Schlüter und sein Team jetzt noch eine weitere Umfrage. Sie wollen wissen, welche Angebote der ÖPNV bieten müsste, damit ihn die Menschen mehr nutzen. Der Ausbau bzw. die Flexibilisierung des ÖPNV ist seiner Ansicht nach hier ein zentrales Thema.

"Wir sollten nicht nur auf diese starren Bus-Konzepte setzen. Wir sollten auch gucken, wie wir IT-Lösungen nutzen können, um teilweise Angebote zu flexibilisieren und zu verknüpfen. Wir müssen multimodale und intermodale Reiseketten erstellen. Das heißt, dass sie teilweise das Rad, den Bus, aber auch ein Car-Sharing-System nutzen können. Wir brauchen ein anderes Reisegefühl, eine Auswahl."

Beim Verkehr das große Ganze sehen

All diese Überlegungen erfordern Expertise, Energie und Investition. Aber sie erfordern auch ein Blick auf das große Ganze.

"Ich wünsche mir, dass die Energiewende und die Mobilitätswende verknüpft werden. Wenn der ländliche Raum die Flächen für die Energiewende bereitstellt, damit die Städte grüne Energie bekommen, sollte der ländliche Raum fairerweise passende und bessere Mobilitätsangebote und eine bessere Infrastruktur im Allgemeinen erhalten. Es müssen entsprechende Finanzierungen für die Mobilität im ländlichen Raum geschaffen werden."