Mehr Schatten als Licht Forscher sehen 49-Euro-Ticket kritisch

"Der Schwung aus dem Sommer konnte nicht mitgenommen werden", so kommentiert Mobilitätsforscher Andreas Knie die Entscheidung gegenüber dem Science Media Center. Knie ist Professor am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und leitet dort die Forschungsgruppe Digitale Mobilität und gesellschaftliche Differenzierung. Er sieht das Deutschlandticket für 49 Euro nur als kleinen Schritt in die richtige Richtung. Ein bundesweit einheitlicher Tarif sei zwar gut, so der Forscher. Aber jetzt stelle sich die Frage: "Wofür brauchen wir dann noch die Verkehrsverbünde?" Ein Monatspreis von 29 Euro wäre besser gewesen und das aus mehreren Gründen. Zum einen sind 49 Euro gegenüber einer Reihe von bestehenden Angeboten nicht deutlich billiger, so Knie. Außerdem fehle die erste und letzte Meile, "also die Wege zu und von den Haltestellen – sowie der Fernverkehr".