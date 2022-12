Der Winter steht vor der Tür und Deutschland steckt in Folge der eingestellten Gaslieferungen aus Russland tief in einer Energiekrise. Um die Energieversorgung auch in den kommenden Monaten sicherzustellen, hat die Bundesregierung am 1. September eine Reihe von Sparmaßnahmen verordnet. Hierzu zählt unter anderem auch eine Senkung der Maximaltemperatur in öffentlichen Gebäuden bei überwiegend sitzenden Tätigkeiten auf 19 Grad. Zuvor lag die empfohlene Mindesttemperatur noch bei 20 Grad. Die neue Regelung gilt vorerst bis zum 28. Februar 2023.