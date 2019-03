Pilze auf der Haut Neuer Therapieansatz bei Neurodermitis

Hauptinhalt

Jedes dritte Kind in Sachsen leidet an Hautproblemen. Und deutschlandweit haben 10 bis 15 Prozent Probleme mit Neurodermitis. Forscher in Zürich haben jetzt einen neuen Therapieansatz entwickelt – für die Pilze auf unserer Haut.