Aufgrund früherer Beobachtungen war bereits vorhergesagt worden, dass sich auch aus der Milchstraße Neutrinos nachweisen lassen sollten, denn sowohl Gammastrahlung als auch Neutrinos entstehen bei der Wechselwirkung energiereicher Protonen und anderer Atomkerne zum Beispiel mit dem Gas und Staub im Raum zwischen den Sternen. Allerdings stellte sich nun heraus, dass unsere Milchstraße keine extrem starke Neutrinoquelle ist, was die Aufzeichnung der Signale deutlich erschwerte, so als ob man aus mehreren gleichzeitigen Funksprüchen einen ganz bestimmten, relativ leisen herausfiltern möchte.

"Das Sehen unserer Galaxie mit Neutrinos ist etwas, wovon wir geträumt haben, aber das schien für unser Projekt noch in weiter Ferne", sagt Chad Finley von der Universität Stockholm. "Was dieses Ergebnis heute ermöglicht hat, ist die Revolution im maschinellen Lernen, die es uns erlaubt, viel tiefer in unsere Daten zu schauen als zuvor."