Für eine Erklärung der gelblichen Farbe von Urin untersuchten die Experten der University of Maryland und der National Institutes of Health den weiteren Abbau von Bilirubin im Darm, eines rot-geblichen Farbstoffs, der beim Abbau von roten Blutkörperchen entsteht. Dabei spielt das Enzym Bilirubin-Reduktase eine wichtige Rolle, wie die Forschenden nun entdeckten. "Darm-Mikroben codieren die Bilirubin-Reduktase, die das Bilirubin in ein farbloses Nebenprodukt namens Urobilinogen umwandelt", erklärt der Studienautor Brantley Hall. "Urobilinogen zerfällt dann spontan in ein Molekül namens Urobilin, das für die gelbe Farbe verantwortlich ist, die wir alle kennen."