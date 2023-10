Viele Bakterien gehen bei unwirtlichen Lebensbedingungen in einen fast todesähnlichen Ruhezustand über: Sie entwickeln Dauerformen ohne jegliche Stoffwechselaktivität, sogenannte Sporen. Das Forschungsteam um Beate Averhoff und Volker Müller fand bei Acinetobacter nun einen bisher unbekannten Mechanismus der Anpassung. Die Spezies kann spezielle Zellen ausbilden, die sich in einer Art Tiefschlaf befinden. Diese Zellen zeigen zwar noch Lebenszeichen und atmen, lassen sich aber auf Nährböden in Petrischalen nicht mehr kultivieren.

"Dieser Zustand ist beispielsweise von Cholerabakterien bekannt und wird viable but non-culturable (VBNC) genannt", erläutert Müller. In diesem Zustand können die Bakterien lange überdauern. "Wir halten die Bakterien mittlerweile seit elf Monaten im VBNC-Tiefschlaf und überprüfen immer wieder, ob wir sie noch aufwecken können. Die Untersuchung läuft noch und ein Ende ist noch nicht in Sicht", berichtet die Studienautorin Patricia König. Auslösen konnten die Wissenschaftler den VBNC-Zustand durch einen hohen Salzgehalt des Kulturmediums, daneben auch durch Kühlschrank- (4 Grad Celsius) und Fiebertemperaturen (42 Grad), durch Austrocknung und durch Sauerstoffmangel.