Bei der möglichen Ursache für die männliche Unfruchtbarkeit, die nun entdeckt wurde, handelt es sich um den Ionenkanal "CatSper", der den Kalziumhaushalt von Spermien steuert. "Wir haben schon lange vermutet, dass CatSper eine Rolle dabei spielt", erklärt Timo Strünker vom Münsteraner Centrum für Reproduktionsmedizin und Andrologie (CeRA). Er konnte bereits vor einigen Jahren zeigen, dass Spermien mithilfe von CatSper Botenstoffe wahrnehmen, die von der Eizelle ausgeschüttet werden. Diese aktivieren CatSper, woraufhin Kalzium in den Spermienschwanz einströmt, was wiederum dessen Schlagmuster verändert. Das ist für die Befruchtung entscheidend, so die Vermutung.