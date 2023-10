In der Untersuchung der Wissenschaftlerinnen Rachel Zsido und Julia Sacher vom wurden 27 Probandinnen Blutproben entnommen, bei ihnen per Ultraschall das Wachstum der Follikel in den Eierstöcken und der Zeitsprung des Eisprungs überprüft sowie mit einem speziellen Magnetresonanztomografen (7-Tesla-MRT) in die tieferen Regionen des Gehirns gezoomt. Dazu wurden die Gehirne der Frauen nicht wie bisher nur zu einem bestimmten Zeitpunkt untersucht, sondern an sechs verschiedenen Zeitpunkten während des Menstruationszyklus. Damit konnten die starken individuellen Schwankungen im Zyklus besser abgebildet werden.