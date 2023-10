Dazu hatten die Forschenden vier Wochen im schwedischen Tjärnö Meerwasser, Meeresoberflächenfilm und -schaum sowie bodennahe Aerosole und Regen gesammelt. Mithilfe spezieller Untersuchungen des Genoms fanden sie gleiche Viren in allen untersuchten Ökosystemen. "Außerdem konnten wir ein exemplarisches Virusgenom anhand seiner Mutationsmuster verfolgen und so seinen Weg entlang des natürlichen Wasserkreislaufes nachvollziehen", erklärt Rahlff. Die Experten stellten fest, dass Meeres-Viren und mikrobielle Wirte eher im Regen vorkamen, wenn die Luftmassen zuvor mehr Zeit über dem Ozean verbracht hatten.

Auffällig war auch der hohe Anteil der Basen Guanin und Cytosin in der DNA vieler Viren aus der Luft und vor allem aus dem Regen. "Diese Viren fanden sich zwar größtenteils nicht im Meer. Die Immunsysteme mikrobieller Wirte dort hatten sich aber schon einmal mit ihnen auseinandergesetzt", so Rahlff. "Die Viren aus dem Regen hatten also eine Art Fußabdruck im Meer hinterlassen." Die Erkenntnisse können helfen, das Auftreten und die Verbreitung neuer Viren besser einzuschätzen. Rahlff verfolgt seit kurzem an der Universität Jena ihre Forschung weiter.