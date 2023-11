Über moderne Analyseverfahren konnte die neuronale Verarbeitung beider Arten von Liedern beobachtet werden. "Unsere Ergebnisse zeigten, dass es den Babys leichter fiel, das Schlaflied mit ihrer Gehirnaktivität zu 'tracken'", erklärt die Studienautorin Trinh Nguyen. Das bedeutet, dass die Gehirnwellen den Klang des Gesangs widerspiegeln, was wahrscheinlich am langsamen Tempo und den einfachen Strukturen des Liedes liegt. Während des Spiellieds zeigten die Säuglinge dagegen mehr rhythmische Bewegungen, was wiederum an den komplexeren musikalischen Strukturen dieser Art von Liedern liegen könnte.