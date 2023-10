Der Regisseur von "Holy Shit", Rubén Abruña, hat auf der ganzen Welt nach Antworten gesucht auf Fragen wie: Was geschieht eigentlich mit unserer Kacke? Stecken in ihr noch wertvolle Ressourcen? Dabei ist es noch immer illegal, menschliche Ausscheidungen zu kompostieren und als Dünger in der kommerziellen Landwirtschaft zu verwenden.

Das müsse sich ändern, findet Abruña. Denn herkömmliche Toiletten verbrauchen viel Trinkwasser, Meere leiden und Dünger wird knapp. Die Dokumentation von Abruña zeigt auf hoffnungsvolle Weise, was machbar ist. Der Regisseur arbeitet seit über 25 Jahren als Dokumentarfilmer, Cutter und Produzent in seiner Heimat Puerto Rico sowie in New York, Miami und Zürich.