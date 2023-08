Einer Forschungsgruppe ist es gelungen, DNA aus einer 2.900 Jahre alten Tonziegel zu extrahieren, die aus dem Palast des neuassyrischen Königs Ashurnasirpal II. stammt. Dieser herrschte in der antiken Stadt Kalhu im heutigen Nordirak, wo der Palast als Nordwestpalast in Nimrud bekannt ist. Das Forschungsteam konnte den Tonziegel auf das Jahrzehnt zwischen 879 und 869 vor Christus datieren, heißt es in der im Fachmagazin Nature Scientific Reports veröffentlichten Studie.

Die untersuchten Proben stammen aus dem inneren Kern des Ziegels. Dieser wurde hauptsächlich aus Schlamm hergestellt, der in der Nähe des Tigris gesammelt und mit Material wie Spreu, Stroh oder Tierdung vermischt wurde. Er wurde in einer Form geformt, mit Keilschrift beschriftet und dann zum Trocknen in die Sonne gelegt. Die Tatsache, dass der Ziegel nie gebrannt wurde, sondern auf natürliche Weise trocknete, trug dazu bei, das im Ton eingeschlossene genetische Material zu erhalten. Für deren Analyse passten die Forschenden das Protokoll an, das ursprünglich für das Extrahieren von Proben aus porösen Materialien wie beispielsweise Knochen bestimmt war.