Eine neue Studie belegt, dass eine Kombination aus Impfstoff und Medikamenten die Zahl von klinischen Malarieinfektionen dramatisch reduzieret hat. Dazu gehören auch Fälle schwerer Malaria, wodurch die Zahl der Todesfälle durch die Tropenkrankheit bei Kleinkindern um fast zwei Drittel im Vergleich zur alleinigen RTS,S-Impfung (Malariaimpfstoff RTS,S/AS01E) oder zur saisonalen Malaria-Chemoprävention (SMC) reduziert wurde.

Ein Forschungsteam hat dafür mehr als 5.000 Kinder über einen Zeitraum von fünf Jahren beobachtet. In ihrer im Fachmagazin The Lancet Infectious Diseases veröffentlichten Studie wird ebenfalls bestätigt, dass die Wirksamkeit von RTS,S bei der Vorbeugung von Malaria in stark saisonabhängigen Gebieten ähnlich oder nicht schlechter als die von SMC war.

Höherer Schutz vor Imfektionen durch Kombination aus Impfung und Medikamenten

Diese neuen Erkenntnisse bestätigen, dass saisonale Impfungen Kleinkindern in den ersten fünf Lebensjahren einen hohen Schutz bieten können. Denn in dieser Zeit ist das Risiko schwerer bis tödlicher Krankheitsverläufe besonders hoch. Kinder, die die RTS,S-Medikamentenkombination erhielten und außerdem Moskitonetze benutzten, waren wahrscheinlich zu mehr als 90 Prozent vor Malariaepisoden geschützt. Die Malaria-Chemoprävention allein kam nur auf 57,7 Prozent. Bei der saisonalen Impfung lag der Schutz bei 59 Prozent, also weit unter der Kombination beider Maßnahmen.