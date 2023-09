"Die Akita University hat jetzt einen Brückenkopf in Europa und wir in Japan", freut sich Klaus-Dieter Barbknecht, Rektor der TU Bergakademie Freiberg. Gemeinsam mit seinem Kollegen Fumio Yamamoto von der Universität Akita unterzeichnete er ein bilaterales Abkommen zur verstärkten Zusammenarbeit. Dieses Abkommen sieht vor, an beiden Standorten ein Büro einzurichten, das Gastwissenschaftlern der Partneruniversität offensteht.