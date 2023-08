Am Donnerstag soll die umstrittenen Einleitung aufbereiteten Kühlwassers aus der Atomruine Fukushima ins Meer beginnen – auch Verklappung genannt. Sofern das Wetter an diesem Tag mitspielt. Zu dieser Entscheidung kam das Kabinett von Ministerpräsident Fumio Kishida am Dienstag. Dessen Regierung argumentierte, dass auf dem Gelände der Atomruine der Platz zur Lagerung des Kühlwassers ausgehe und dadurch die Stilllegungsarbeiten behindert würden. Die Ableitung des Wassers in den Pazifischen Ozean sei eine Angelegenheit, die "nicht aufgeschoben werden kann", so der konservative Regierungschef.