Insgesamt wurden die Verläufe von insgesamt 34.343 Patientinnen und Patienten im Zeitraum von 2010 bis 2018 erfasst. Ausschlaggebend für Impfreaktionen war in diesem Zusammenhang auch das Alter: Das Risiko für Reaktionen an der Einstichstelle lag bei Frauen zwischen 18 und 64 Jahren um 29 Prozent höher als bei Frauen ab 65 und um 43 Prozent höher als bei Männern in dieser Altersgruppe.

In der Studie wurde allerdings lediglich selbst berichtete Impfreaktionen der Patientinnen und Patienten erfasst. Das könnte zu einer Verzerrung der Daten führen, weil Frauen möglicherweise eher gewillt sind, über gesundheitliche Probleme zu berichten als Männer. Die Forschenden empfehlen dennoch, die Bevölkerung besser über unterschiedliche Impfreaktionen bei Männern und Frauen aufzuklären. Eine transparente Kommunikation könne das Vertrauen in Impfstoffe längerfristig stärken und Impfskepsis begrenzen, schreiben die Forschenden um Marilou Kiely in der aktuellen Publikation im Journal of Epidemiology & Community Health.