Die Forschungsergebnisse der Universität Newcastle zeigt, dass sich Korallenriffe in einem Teil des Pazifischen Ozeans wahrscheinlich an die höheren Meerestemperaturen angepasst haben. Demnach könnte sich die Bleiche der Korallen in Zukunft verringern, prognostiziert das Team in ihrer im Fachmagazin Nature Communications Studie.