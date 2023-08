Gängige Medikamente könnten gegen Infektionskrankheiten keine Wirkung zeigen, da immer mehr bakterielle Krankheitserreger Resistenzen entwickeln . Ein internationales Forschungsteam – an dem auch die Universität Bonn sowie das Deutschen Zentrum für Infektionsforschung (DZIF) beteiligt sind – haben ein neues Antibiotikum entdeckt: Clovibactin. Es attackiert hochwirksam die Zellwand von Bakterien, einschließlich zahlreicher multiresistenter Krankenhauskeime und besonders wirksam gegen Tuberkulose .

Der neue Wirkstoff wurde dank dem Bodenbakterium Eleftheria terrae subspezies carolina hergestellt. Es wurde aus einer Bodenprobe im US-Bundesstaat North Carolina isoliert und produziert. Mit ungewöhnlicher Intensität heftet es sich gezielt an diese Bausteine und tötet die Bakterien, indem es ihre Zellhülle zerstört.

Bei Labortests an Mäusen hat sich gezeigt, dass Clovibactin eine sehr gute Aktivität gegen ein breites Spektrum von bakteriellen Krankheitserregern aufweist. Die Forschungsergebnisse wurden im Fachmagazin Cell veröffentlicht. In Bonn konnte gezeigt werden, dass Clovibactin ganz gezielt und mit hoher Spezifität an Pyrophosphatgruppen (Pyrophosphat bezeichnet man das Salz der Pyrophosphorsäure) bakterieller Zellwandbausteine bindet.