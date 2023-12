Forschende haben Daten von 240.000 Nutzenden einer großen Online-Dating-Plattform in Asien ausgewertet und kommen zu dem Schluss, dass die Plattform ihren Nutzenden eher Menschen vorschlug, die als "attraktiv" galten und auf der Plattform beliebt waren. Mit der Beliebtheit eines Nutzers bei anderen Nutzenden stieg die Rate, mit der das Profil anderen Nutzenden gezeigt wurde. Das ergibt aus Sicht der Plattform durchaus Sinn: Beliebte Profile sorgen auf Dating-Plattformen für mehr Engagement, also für mehr Likes und mehr gesendete Nachrichten. Nach Aussage der Forschenden galt das allerdings nur, wenn diese populären Profile wiederum nicht so attraktiv waren, dass sie als "unerreichbar" empfunden wurden.

Plattformen haben ein Interesse an Nutzenden, die bleiben

Viele Nutzende greifen auf Online-Dating zurück, um Menschen zu finden, mit denen sie Gemeinsamkeiten haben. Allerdings haben die Anbieter möglicherweise auch ein Interesse daran, dass Menschen die Plattform längere Zeit nutzen, weil sie sich durch Werbung, Abonnements und In-App-Käufe finanzieren. Nach welchen Vorgaben die entsprechenden Algorithmen Profile ausspielen, legen Dating-Apps in der Regel nicht offen.

In der aktuellen Studie verglichen die Forschenden die Chancen diverser Profile in einem "unvoreingenommenen Ansatz" (in diesem Modell haben beliebte und unbeliebte Nutzenden die gleichen Chancen, anderen empfohlen zu werden) mit einem Ansatz, der populäre Profile bevorzugt. Im unvoreingenommenen Ansatz, als einem "fairen" Modell mit gleichen Chancen für alle war die Anzahl der Matches allerdings geringer als in einem Modell, das beliebte Nutzende priorisiert. Somit reagieren auch die Nutzenden der Dating-Apps stärker auf attraktive Profile als auf solche, die vermeintlich besser zu ihnen passen, aber zunächst weniger attraktiv sind.

Algorithmen sollten transparent gemacht werden