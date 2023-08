Der Freistaat Thüringen will zu einem Knotenpunkt für das deutsche Quantennetz werden. Dafür werden mit der Unterstützung von Bund, Land und der Europäischen Union Projekte zum Ausbau eines Netzwerkes zur Quantenkommunikation vorangetrieben.

Mit Mitteln des Landes wurde in Thüringen bereits eine Glasfaser-Teststrecke zur Erforschung quantensicherer Faserverbindungen zwischen Erfurt und Jena etabliert. Auf einer Distanz von 75 Kilometern wurden hier erfolgreich Quantenschlüssel ausgetauscht. An die bereits bestehende Verbindung zwischen Jena und Erfurt sollen bis 2024 die Thüringer Gemeinden Nordhausen und Sundhausen angeschlossen werden. Die Strecke soll sogar bis nach Berlin und Frankfurt am Main ausgebaut werden.