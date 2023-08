Ein Forschungsteam der Johannes Gutenberg-Universität Mainz hat sich 32 Individuen einer Grabstätte in der südlichen Ural-Region genauer angeschaut und ihre verwandtschaftliche Beziehung untersucht. Sie stammen aus dem bronzezeitlichen Grabhügel der Nepluyevsky-Nekropole in der russischen Steppe und bilden eine 3.800 Jahre alte Großfamilie – bei der das Verwandtschaftsverhältnis sehr eng war. Nur die Frauen stammten aus anderen Gebieten.

Um Kontaminationen zu vermeiden, werden die prähistorischen Genome an der JGU in speziellen Reinsträumen rekonstruiert. Bildrechte: Joachim Burger

Neben den Mainzern waren auch Forschende der Goethe-Universität Frankfurt am Main und Archäologen aus Jekaterinburg (Russland) beteiligt. Ihr Ergebnis veröffentlichten sie im Fachmagazin PNAS . Die Studienergebnisse passen zu einem kürzlich veröffentlichen Paper von Forschern des Leipziger Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie und des PACEA-Labors im französischen Bordeaux. Sie konnten einen 6.700 Jahre alten Stammbaum aus der Jungsteinzeit entschlüsseln.

"Es ist bemerkenswert, dass der erstgeborene Bruder offenbar einen höheren Status innehatte und dadurch auch erhöhte Reproduktionschancen", erklärt Jens Blöcher in einer Pressemitteilung. Er ist der Erstautor der Studie. "Wir kennen dieses Recht des männlichen Erstgeborenen zum Beispiel aus dem Alten Testament, aber auch aus historischen Zeiten in Europa. In Nepluyevsky sind die Unterschiede im Hinblick auf die Anzahl der Nachkommen allerdings besonders deutlich."