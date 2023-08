Sieht zunächst merkwürdig aus, aber Alltagssymbole wie &?!#@$ sind nach neuen Forschungsergebnissen sehr einprägsam. Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsteam der Universität von Waterloo (Ontario, Kanada). Menschen können sich demnach besser an grafische Symbole und Logos erinnern als an die entsprechenden Wörter.

"Symbole sind besonders nützlich, da sie als Logos in der Werbung verwendet werden können und durch Emojis ein schnelleres Kommunikationsmittel darstellen", erklärt Myra Fernandes in einer Pressemitteilung. Sie ist eine Mitautorin der Studie: "Unsere Studien, in denen wir das Gedächtnis für Symbole untersucht haben, geben Aufschluss darüber, wie man die Merkfähigkeit maximieren und die Kommunikation verfeinern kann."